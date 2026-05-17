La Administración Trump promueve los orígenes cristianos de EEUU en un festival de oración

Este evento religioso, denominado 'Rededicando el 250 aniversario: un Jubileo Nacional de Oración, Alabanza y Acción de Gracias', contó con la intervención mediante videos pregrabados de Trump; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el de Estado, Marco Rubio; el vicepresidente, JD Vance, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

En su caso, Trump, vestido con una corbata burdeos, un traje de chaqueta azul y posando sus manos sobre un ejemplar de la Biblia, recitó en su video el pasaje bíblico Crónicas 7:11-22, donde Dios se le aparece al rey Salomón después de que este construya un templo en su honor.

Por su parte, el vicepresidente, JD Vance, hizo referencia a los padres fundadores de Estados Unidos, para los que, aseguró, "era obvio que nuestra fe era el terreno sobre el que se asienta" el país.

"Siempre hemos sido una nación de oración y le damos las gracias a Dios por ello", agregó.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aludió de igual forma al expresidente George Washington en su discurso virtual: "En este día en que conmemoramos el 250 aniversario, sigamos el ejemplo de Washington. Oremos como él lo hizo. Oremos sin cesar".

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Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en otro video que Estados Unidos "fue moldeada" por las ideas del cristianismo, y que esta "sigue siendo una nación joven": "Desde el principio hemos tenido la convicción de que nuestro país representa algo nuevo en el mundo. Pero su alma siempre ha estado arraigada en una fe antigua".

También intervino en el evento Mike Johnson, que se dirigió directamente a Dios.

"El 4 de julio de 1776, diste a 56 patriotas el valor y la convicción de firmar sus nombres en la Declaración de Independencia, formando 13 colonias distantes y dispares en una nueva nación, que llegaría a ser, por tu misericordia y gracia, la más libre y exitosa", expresó.

El republicano se refirió además al contexto histórico actual, asegurando que, en los últimos años, han proliferado "ideologías siniestras" que han "sembrado confusión y discordia entre nuestro pueblo".

"Estas voces insisten a los jóvenes que nuestra historia, la historia estadounidense, es una de opresión, hipocresía y fracaso, y que solo puede entenderse a través del lente de nuestros pecados", subrayó.

El evento de hoy forma parte de una serie de celebraciones que conmemoran el 250 aniversario de Estados Unidos, que se celebra el próximo 4 de julio.

La organización ha contado con apoyo de fondos públicos y donaciones privadas, lo que ha abierto un debate en la sociedad estadounidense sobre los límites entre política y religión.