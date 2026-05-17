Las defensas ucranianas neutralizan 279 de un total de 287 drones rusos

Los dispositivos no tripulados despegaron pasadas las 19.00 horas del sábado desde las regiones rusas de Oriol, Kursk, Briansk, Milérovo, Shatalovo y Primorsko-Ajtarsk.

Según datos preliminares, hasta las 08.00 horas del domingo, las defensas aéreas ucranianas consiguieron derribar o suprimir 279 drones enemigos sobre el sur, norte y este del país.

Entre ellos había drones de ataque de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas y drones réplica de tipo Parodia, empleados para abrumar a las defensas del país atacado.

Ocho de los drones de ataque consiguieron impactar en siete emplazamientos distintos, que la Fuerza Aérea no especificó, mientras que en otros siete puntos del país cayeron fragmentos de aparatos derribados.

La institución castrense advirtió de que en el momento de publicar el boletín, pasadas las 08.00 hora local (05.00 GMT), "nuevos grupos de drones enemigos" volaban por el espacio aéreo ucraniano" y pidió a los ciudadanos seguir las medidas de seguridad.