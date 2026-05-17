Letonia vuelve a declarar cinco regiones en alerta por presencia de un dron desconocido

Pasadas las 5:00 de la madrugada del domingo (2:00 GMT), el Ministerio de Defensa del país báltico alertó de una "posible amenaza" en el espacio aéreo de los distritos orientales de Krāslava, Ludza, Rēzekne, Balvu y Alūksne.

"Mientras continúa la agresión de Rusia en Ucrania, es posible que se repitan casos en los que un vehículo aéreo no tripulado extranjero ingrese o se acerque al espacio aéreo de Letonia. ¡Atención a los residentes! Busquen refugio en interiores, cierren ventanas y puertas", advirtió en un mensaje.

Una hora después el Ministerio certificó que la amenaza había cesado en las tres primeras regiones y poco antes de las 7:00 horas (5:00 GMT), también en Balvu y Alūksne.

"Confirmamos que un vehículo aéreo no tripulado ingresó y salió del espacio aéreo de Letonia. Se activaron los cazas de la misión de patrullaje del espacio aéreo báltico de la OTAN", informaron por su parte las Fuerzas Armadas.

Durante la madrugada de este viernes, los residentes de cuatro regiones fronterizas con Rusia ya habían recibido mensajes en sus teléfonos móviles para advertirles de la presencia de una posible amenaza en el espacio aéreo, aunque finalmente, según las Fuerzas Armadas, no se pudo detectar que hubiese penetrado realmente ningún dron.

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En algunas de las regiones afectadas se cancelaron las clases presenciales en los centros educativos y los trenes experimentaron importantes retrasos a lo largo de la jornada.

Hace ahora una semana desde que dos drones ucranianos desviados por Rusia impactaron en un depósito de petróleo vacío en la región letona de Rēzekne, a unos 60 kilómetros de la frontera, sin ser detectados de inmediato, lo que provocó una crisis de Gobierno que llevó a la dimisión este jueves de la primera ministra centrista Evika Siliņa.

La ahora jefa de Gobierno en funciones había responsabilizado al ministro de Defensa, el socialdemócrata Andris Sprūds, lo que causó la ruptura de su coalición tripartita a cinco meses de las próximas elecciones legislativas.

Tras la caída del Ejecutivo, el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, encomendó este sábado al líder del partido opositor Lista Unida (AS), el centroderechista Andris Kulbergs, la formación de un nuevo Gobierno.