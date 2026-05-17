Más de 50 aviones son desviados a aeropuertos de reserva tras masivo ataque a Moscú

"Durante la pasada noche y temprano en la mañana 51 aviones se fueron a aeropuertos de reserva debido a las restricciones temporales del uso del espacio aéreo", informó la dependencia en su canal de Telegram.

Transporte señaló que "las restricciones son necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos. Esto es una prioridad".

"Treinta y dos vuelos sufrieron retrasos de más de dos horas en los aeropuertos de Moscú. Se ha desplegado personal adicional para atender a los pasajeros y los servicios aeroportuarios operan con mayor rapidez. La situación en las terminales es tranquila", añadió.

Además, señaló que en situaciones como esta, las aerolíneas "deben prestar servicios a los pasajeros de conformidad con el Reglamento Federal de Aviación" que "incluye el suministro de bebidas y comidas, así como alojamiento en hoteles para los pasajeros".

Durante la pasada noche la capital rusa y la región aledaña fue atacada por 81 drones ucranianos (un total de más de 120 durante las últimas 24 horas), lo cual obligó a los principales aeropuertos de Moscú a detener temporalmente sus operaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el aeropuerto de Sheremétievo, al norte de la ciudad, cayeron restos de un dron derribado, sin que hubiera daños o víctimas.

En total, al menos tres personas murieron y 15 resultaron heridas durante el ataque, el mayor de los últimos años.