Qalibaf amplía poder político y asume representación especial de Irán para China

“Qalibaf ha sido nombrado recientemente representante especial de la República Islámica de Irán para asuntos relacionados con China, a propuesta del presidente, Masud Pezeshkian, y con la aprobación del líder supremo, Mojtaba Jameneí”, anunció el medio citando a fuentes informadas.

Tasnim indicó que el nombramiento otorga a Qalibaf un nivel de competencias distinto al de anteriores responsables, al asumir el cargo como representante especial de Irán y no únicamente como delegado del presidente o del líder supremo.

Además, señaló que Qalibaf coordinará distintos ámbitos de las relaciones entre Teherán y Pekín, uno de los principales socios políticos y económicos de la República Islámica.

Con anterioridad, Abdolreza Rahmani Fazli ejerció como representante del presidente para asuntos de China, mientras que Ali Larijani, asesinado en la guerra con Estados Unidos e Israel, desempeñó funciones como representante especial del líder supremo.

El nombramiento se produce en un momento de creciente protagonismo político de Qalibaf, quien en las últimas semanas ha emergido como una de las principales figuras implicadas en las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Pakistán.

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Pekín y Teherán firmaron en 2021 un acuerdo de cooperación estratégica de 25 años que establece un marco de colaboración en ámbitos económicos, tecnológicos, energéticos y de seguridad.

Actualmente el gigante asiático es el destino del 90 % del crudo iraní y uno de sus aliados más influyentes que ha condenado la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra el país persa el pasado 28 de febrero.