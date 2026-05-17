Ruanda cierra los pasos fronterizos con la RD del Congo por el avance del brote de ébola

“El objetivo es frenar la propagación de la nueva cepa del ébola e impedir su entrada en nuestro país. Todos tienen derecho a regresar, pero deberán someterse a pruebas de detección del ébola antes de volver a casa”, dijo a EFE el alcalde de Rubavu, Mulindwa Prosper.

El cierre entró en vigor durante la mañana de hoy y restringe el tránsito transfronterizo por motivos laborales, aunque se les permitirá a las personas varadas en ambos lados de la frontera regresar a sus respectivos hogares.

Mulindwa añadió que se están intensificando las medidas de higiene y las campañas de concienciación pública, e instó a los residentes a informar sobre cualquier persona que presente síntomas de la enfermedad.

Esta medida se produjo tras la confirmación de un caso de ébola en Goma, capital de la provincia congoleña de Kivu del Norte, fronteriza con Ruanda.

Las autoridades sanitarias informaron que la paciente era la esposa de un hombre que falleció a causa del ébola en Bunia, provincia de Ituri, epicentro del brote.

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Rubavu y Goma registran más de 50.000 cruces diarios vinculados al comercio y tránsito ciudadano, lo que lo convierte en uno de los pasos fronterizos terrestres más transitados de la región.

La RDC también es el segundo mayor mercado de exportación de Ruanda valorado en unos 229,5 millones de dólares (unos 197,3 millones de euros) anuales.

Según la agencia de salud de la Unión Africana (UA), los primeros casos de ébola se desataron a fines de abril y causó al menos 88 muertos y 336 casos sospechosos en el este congoleño y la frontera con Uganda.

No existe ninguna vacuna aprobada ni tratamiento antiviral específico, por lo que la detección temprana, el aislamiento y el rastreo de contactos son fundamentales para controlar su propagación.

Esta crisis constituye el decimoséptimo brote registrado en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

Se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias internas, y según la OMS presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %.