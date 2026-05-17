Un tigre escapa en el este de Alemania y hiere a un hombre antes de ser abatido

"El tigre fue abatido en una zona ajardinada", declaró una portavoz de la policía a este medio y confirmó que ya no existía peligro para la población.

El animal, un ejemplar macho adulto, había recorrido aproximadamente 300 metros desde el recinto particular en el que estaba encerrado en una zona industrial, según los medios propiedad de una domadora famosa conocida como 'Tiger Queen' o la 'reina de los tigres'.

Decenas de policías participaron en el operativo de búsqueda del felino, que antes de escapar hirió de gravedad a un hombre de 73 años que tuvo que ser hospitalizado y que trabajaba en el recinto, según el diario local Leipziger Volkszeitung.

No está claro todavía cómo el tigre logró abandonar la finca, pero según los medios la 'reina de los tigres' mantiene a una decena de animales en ese recinto, en condiciones que no se corresponden con lo que exige la ley, desde que se le prohibió en 2022 utilizarlos para espectáculos comerciales.