Una decena de nuevas víctimas potenciales de Epstein contactan con la justicia francesa

En una entrevista radiotelevisada por Public Sénat y RTL, Beccuau señaló que esas personas han dado el paso tras el llamamiento que hizo a comienzos de año, en el marco de la investigación puesta en marcha por "trata de seres humanos" y después de que la Administración de Estados Unidos publicara miles de documentos de Epstein, muerto en prisión en 2019.

La fiscal indicó que se tomará testimonio a esas presuntas víctimas, algunas de las cuales viven fuera de Francia, pero antes de eso los investigadores quieren "estructurar" su conocimiento sobre "la relación de Epstein con el conjunto de los protagonistas", en particular estudiando los documentos puestos en línea por Estados Unidos.

Preguntada si ha experimentado algún tipo de presión en la gestión de este caso, la representante del Ministerio Público respondió de forma tajante: "absolutamente ninguna".

Por otro lado, Beccuau avanzó que las denuncias interpuestas por mujeres que dicen haber sufrido agresiones sexuales por parte del cantante Patrick Bruel, van a agruparse en la Fiscalía de Nanterre, el tribunal del extrarradio de París que es competente teniendo en cuenta el domicilio del artista.

Puntualizó que por las informaciones de las que dispone, hay por el momento cuatro denuncias contra Bruel, ya que no se contabiliza la anunciada este viernes por la presentadora de televisión Flavie Flament, que dice haber sufrido una violación en 1991 cuando tenía 16 años, y que no se ha notificado formalmente.