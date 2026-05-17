Zelenski: el masivo ataque con drones contra Moscú está "totalmente justificado"

"Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades y pueblos están completamente justificadas", escribió en sus redes sociales, en las que compartió un vídeo en el que se ve una columna de humo negro que se eleva desde unas infraestructuras.

"Esta vez, las sanciones de largo alcance ucranianas alcanzaron la región de Moscú. Les estamos diciendo claramente a los rusos: su Estado debe poner fin a su guerra", agregó el presidente.

Zelenski agradeció su "precisión" al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a las Fuerzas de Defensa de Ucrania, que han logrado alcanzar objetivos en la retaguardia rusa situados a más de 500 kilómetros de distancia de la frontera ucraniana.

"La concentración de defensas aéreas rusas en la región de Moscú es la más elevada. Pero estamos superándolas", concluyó su mensaje.

Al menos tres personas murieron y quince resultaron heridas hoy en Moscú y su región tras el mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa, que involucró a más de 80 artefactos no tripulados, según las autoridades locales.

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Según éstas fuentes, los drones atacaron objetivos de la infraestructura crítica en varios municipios de la región que circunda a Moscú, aunque también resultaron dañadas viviendas particulares y tuvo que detenerse temporalmente el funcionamiento de los cuatro aeropuertos internacionales de Moscú.