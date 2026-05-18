Al menos 225 detenidos en Kenia en protestas contra la subida del precio de combustible

“Hemos realizado 225 arrestos hasta el momento. Los acusaremos de delitos graves, sabotaje económico y otros cargos, incluyendo daños intencionados a vehículos policiales”, afirmó el comandante de la Policía regional de Nairobi, Issa Mohamud, según recogen medios locales.

Mohamud argumentó que las protestas no fueron notificadas legalmente y que escalaron hasta convertirse en disturbios que incluyeron bloqueos de carreteras, destrucción de propiedades y ataques contra agentes de policía.

Miles de personas movilizadas por la Alianza del Sector del Transporte (TSA) y la Asociación de Propietarios de Matatus (MOA) bloquearon los accesos a ciudades con barricadas y quemaron neumáticos para protestar por el histórico aumento del 23,5 % en el coste del diésel anunciado por las autoridades kenianas.

Esta situación desembocó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizó gases lacrimógenos y arrestó a manifestantes en el centro de Nairobi y otras áreas importantes del país.

En algunos sectores de la capital, la Policía recurrió al uso de grúas para remolcar “matatus” -microbuses y furgonetas- estacionados en horizontal para obstaculizar el paso de vehículos.

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Ante la incertidumbre y los problemas de movilidad, numerosas escuelas suspendieron las clases presenciales, mientras que algunas empresas optaron por implementar el teletrabajo durante esta jornada.

El paro frenó el Corredor Norte de Kenia con bloqueos en la costa del país y en la región occidental, así como en todo el cinturón metropolitano que rodea a Nairobi.

Los transportistas también cortaron las rutas neurálgicas de las regiones central y oriental, vías que funcionan como puntos de entrada y salida para el abastecimiento de mercancías, alimentos y combustible hacia la capital.

“La huelga nacional se llevará a cabo en todas las ciudades, municipios, pueblos y centros comerciales de Kenia”, indicó la TSA en un comunicado emitido a última hora del domingo, en el que convocó a todos los subsectores del transporte.

La Autoridad Reguladora de Energía y Petróleo (EPRA) de Kenia fijó el jueves pasado los precios del diésel a un máximo de 242,92 chelines (1,6 euros) por litro y la gasolina a 214,25 chelines (1,41 euros) por litro.

Los sindicatos anunciaron un incremento del 50 % en el coste de los pasajes públicos en todo el país para poder cubrir el precio del combustible.

El ministro keniano de Finanzas, John Mbadi, declaró este lunes a la cadena local NTV que el aumento de los precios era “lamentable” y reconoció que estaba perjudicando a la economía, pero afirmó que la huelga era “totalmente injustificada” y que el Gobierno solo tomaría decisiones “informadas y no emocionales”.

El Gobierno keniano achaca el encarecimiento del combustible al conflicto entre Estados Unidos e Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía por la que transita el 20 % del petróleo mundial.

Pese al alto el fuego acordado en abril, el tráfico marítimo internacional sigue paralizado por un doble bloqueo militar en la región, lo que ha disparado los costes logísticos globales.