Austria registró unos 500 ciberataques durante el polémico Eurovisión 2026

Así lo informó este lunes el Ministerio del Interior de la república alpina, en un comunicado en el que hace un balance de las medidas de seguridad desplegadas para proteger a las más de 130.000 personas que participaron en los distintos eventos del certamen.

"Durante el transcurso del Festival de la Canción Eurovisión se registraron unos 500 ciberataques graves diseñados para destruir o ralentizar las estructuras; sin embargo, no tuvieron éxito. Nadie logró penetrar nuestra estructura de seguridad", declaró el jefe de la Policía austríaca, Michael Takacs.

Más de 3.500 agentes, tanto uniformados como de civil, fueron desplegados en Viena desde el 10 de mayo, día de la ceremonia de inauguración del festival, hasta la gran final que concluyó en la medianoche del sábado al domingo pasados con el triunfo de la búlgara Dara.

Además de los espectáculos del certamen, la policía también vigiló una treintena de manifestaciones relacionadas con Eurovisión, en su mayoría protestas por la participación israelí, aunque también hubo acciones de apoyo a ella.

España, Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos no enviaron artistas al concurso esta edición precisamente por la permanencia en él de Israel.

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En total, la policía austríaca registró 74 denuncias y hubo 16 detenciones, 14 de ellas por infringir la ley que prohíbe desde 2017 el uso de velos faciales integrales en espacios públicos, mientras participaban en una concentración.

Otra persona fue detenida el día de la gran final por intentar acceder al Ayuntamiento, convertido en el 'Eurovillage', donde se podía seguir la gala en grandes pantallas.

Para la semana de Eurovisión, Viena tenía preparado ya un enorme despliegue de seguridad ante las esperadas protestas tanto a favor como en contra de la participación de Israel en el certamen.

En lo musical, Bulgaria dio la gran sorpresa al lograr su primera victoria en la historia de Eurovisión con 'Bangaranga', una festiva propuesta interpretada por Dara con la que el país balcánico regresaba al certamen tras tres años de ausencia por problemas económicos.

La cantante búlgara, cuyo nombre real es Darina Yotova, aseguró este lunes en la tele estatal de Bulgaria BNT, en su primera entrevista televisiva tras ganar el certamen, que su triunfo es fruto únicamente del "trabajo y la perseverancia".

Dara explicó además que siempre tuvo claro que su objetivo era "poner a Bulgaria en el centro de atención" y dijo sentirse "sumamente agradecida y feliz" por la repercusión internacional conseguida tras la victoria.

"Me alegra que el mundo entero tenga la mirada puesta en Bulgaria y que tengamos la oportunidad de demostrar el talento de los búlgaros. Es una oportunidad para elevar el nivel cultural de nuestro país", afirmó.

Así, Bulgaria asumirá el próximo año la organización de Eurovisión, un reto también financiero que el Gobierno y la televisión pública búlgara ya han asegurado estar dispuestos a asumir.