Autoridades de transporte y sindicatos alcanzan acuerdo para acabar huelga en Long Island

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el acuerdo en redes sociales y lo describió como "justo con los cinco sindicatos del LIRR, contempla aumentos salariales para los trabajadores mientras protege a pasajeros y contribuyentes".

Hochul agregó que el servicio se reanudará de forma gradual a partir del martes al mediodía.

El LIRR, que conecta Long Island con la ciudad de Nueva York y transporta alrededor de 200.000 pasajeros diarios, suspendió completamente sus operaciones a la medianoche del sábado, cuando los trabajadores iniciaron oficialmente el paro.

Las negociaciones se retomaron después de que la Junta Nacional de Mediación convocara el domingo por la noche a representantes sindicales y directivos de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), que continuaron dialogando durante el lunes hasta alcanzar un entendimiento preliminar.

La huelga afectó a más de 200.000 pasajeros que dependen de estos trenes para moverse entre la ciudad de Nueva York y Long Island, una gran isla al este del estado conocida por sus playas y áreas residenciales.