Cancelan la huelga de esta semana en el metro de Londres

Los conductores del metro londinense afiliados a RMT -aproximadamente la mitad del total- iban a iniciar el martes dos paros de 24 horas, que hubieran interrumpido los desplazamientos en la capital británica durante cuatro días esta semana, como parte de una disputa sobre las horas y las condiciones de trabajo.

Un portavoz del sindicato RMT anunció en un comunicado que "a última hora, el empleador ha cambiado su posición, lo que nos permite explorar más a fondo las preocupaciones de nuestros miembros en torno a la imposición de nuevos turnos, el cansancio y los problemas de seguridad".

El sindicato tomó la decisión tras reunirse el viernes con la empresa operadora del transporte público de Londres, Transport for London (TfL), y fue ratificada en un encuentro de altos cargos de RMT este lunes por la mañana.

Además de las de esta semana, el sindicato también suspendió de forma temporal la huelga prevista entre el 16 y el 18 de junio, pero advirtió de que "la disputa no ha terminado y habrá más acciones de huelga" si no se logran "suficientes avances".

Los conductores del metro londinense tenían previsto repetir una nueva acción de huelga, después de llevar a cabo cuatro días de parón el pasado mes de abril.

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El conflicto gira en torno a la propuesta de TfL de introducir una semana laboral de cuatro días, que el sindicato RMT rechaza al considerar que implica turnos más largos para sus trabajadores, además de cambios en la organización interna de descansos y vacaciones.