Detenidos dos estadounidenses en Japón por irrumpir disfrazados en recinto de mono 'Punch'

El parque informó a través de un mensaje en su perfil de la red social X de que entregaron a dos personas, incluida la que irrumpió en el recinto, a la Policía, en relación con el incidente, que tuvo lugar sobre las 10:50 hora local del domingo (01:50 GMT).

Tras el suceso, el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa confirmó que había reforzado las medidas de seguridad, que habían cerrado varias áreas y que se vieron obligados a cancelar un evento.

La comisaría de la Policía local señaló que los dos detenidos, ambos estadounidenses, son sospechosos de obstrucción a la actividad comercial mediante la fuerza, aunque ambos negaron los cargos, según recoge el diario nipón Mainichi.

Las autoridades les identificaron como Reed Junai Dayson, estudiante universitario de 24 años que fue el que ingresó al recinto donde había decenas de monos, disfrazado supuestamente para promocionar un tipo de criptomoneda conocida como 'memecoin'; y Neil Jabari Duane, que grabó el incidente.

'Punch' fue criado por el personal del zoológico tras ser rechazado por su madre al nacer en julio de 2025. Le dieron un peluche de orangután que se convirtió en una especie de sustituto materno. Su vínculo le convirtió en una de las principales atracciones del parque, que vio multiplicadas sus visitas.