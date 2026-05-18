Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo y homofobia "no recuerda", dice abogado

"Está bien de salud. Infelizmente, no se acuerda de lo que pasó; fue un episodio del momento, no estaba con sus condiciones psicológicas funcionales", explicó el letrado Pedro Mollo, al medio chileno Meganoticias.

El defensor comentó que Naranjo "no se acuerda, tomó conocimiento de lo que pasó, vio el video. Me dijo que lo siente mucho y que le gustaría pedir disculpas a los brasileños, a todo el mundo que se sintió ofendido por lo que pasó, para la propia víctima".

"Dice que ama a Brasil y a los brasileños y que no hubiera querido que aconteciera eso", añadió.

El ejecutivo chileno profirió ofensas referidas al color de piel de otra persona utilizando la palabra "mono" y siendo despectivo sobre las personas "gay", además de realizar onomatopeyas y gestos hirientes durante un vuelo con destino a Frankfurt el pasado 10 de mayo y fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto de Guarulhos tras su vuelo de regreso.

Según la conversación que mantuvieron, Naranjo no supo explicar por qué utilizó esos insultos y le mencionó que "este tipo de actitud no es algo habitual en él".

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Al ser consultado sobre la posibilidad de que el ejecutivo estuviera bajo los efectos del alcohol u otros estupefacientes, el abogado recalcó que su cliente "usa medicamentos para dormir, tratamiento psicológico prescrito y me informó que había tomado sus medicamentos. No se acuerda si había tomado alcohol".

Las circunstancias que produjeron lo sucedido están siendo investigadas, y mientras tanto el empresario se encuentra en una zona especial de seguridad dentro de un recinto penitenciario brasileño, debido al riesgo de sufrir agresiones de otros internos a raíz de la notoriedad pública que alcanzó el caso.

El agresor pertenecía a la empresa chilena Landes, una pesquera que opera en el país sudamericano, y que al tomar conocimiento de lo sucedido decidió removerlo preventivamente de sus funciones.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, por su parte, lamentó lo sucedido al ser consultado por el medio local Tele13 Radio, pero garantizó que el Estado dará el auxilio que corresponda como ciudadano chileno.

"La verdad que es lamentable, yo condeno enérgicamente lo que ha ocurrido ahí. Las palabras de esta persona son inaceptables. Qué pena que sea un connacional enfrentado a ese tipo de comportamiento. Esto es un tema que obviamente va a quedar en manos de la justicia brasilera", dijo.

El ministro agregó: "Obviamente que sí vamos a apoyar, como a cualquier chileno, asegurando que sus derechos estén respetados, pero hasta ahí llegamos, es un tema de la justicia brasilera", añadió.