El 46 % de los uruguayos desaprueba la gestión del presidente Orsi, según encuesta

Además, la cifra de los que no aprueban ni desaprueban se ubicó en 24 %, algo que la empresa destaca como "un proceso de caída de la aprobación y aumento de la desaprobación sistemático".

Esto se explica, por un lado, por caídas de aprobación entre votantes de los partidos que conformaron la opositora Coalición Republicana y en la última medición también por caída en la aprobación entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024.

"Al analizar algunas diferencias geográficas se aprecia que han surgido mayores diferencias entre Montevideo y el interior que lo registrado en mediciones anteriores. La aprobación en Montevideo es 8 % puntos más que en el interior, mientras que la desaprobación es 10 % mayor en el interior que en Montevideo", añade el documento.

Asimismo, por edades se muestra un nivel de aprobación que crece a medida que aumenta la edad y al mismo tiempo la desaprobación disminuye a mayor edad.

"En términos generales se viene registrando el mismo fenómeno, los más jóvenes (18 a 33 años) son quienes registran menores niveles de aprobación y mayores niveles de ni aprobación ni desaprobación, en esta medición también muestran los mayores niveles de desaprobación", apunta la encuesta.

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Para Factum "existen claras diferencias" de apoyo a la gestión del presidente Orsi entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024, con un 59 % de aprobación y un 13 % de desaprobación.

En contrapartida, entre los votantes de los partidos que conformaron la Coalición Republicana, un 6 % aprueba la gestión presidencial, mientras que un 76 % la desaprueba.

"El presidente se encuentra en el nivel más bajo de aprobación desde que asumió, donde no sólo registra niveles bajos de aprobación entre los votantes de oposición, sino que ha tenido un descenso de aprobación entre sus propios votantes, no es habitual que solo 6 de cada 10 votantes oficialistas aprueben la gestión", agrega el informe.

La encuesta se desarrolló en base a la opinión de 900 personas hombres y mujeres, residentes en el país, en sectores urbano y rural, de 18 años en adelante.

La Encuesta Nacional Factum es financiada por medios de comunicación, partidos políticos, instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, fundaciones extranjeras y suscripciones de particulares.