El euro se cambia por encima de 1,16 dólares ante la aversión al riesgo

El euro se cambiaba hacia las 15.00 GMT a 1,1644 dólares, frente a los 1,1629 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1648 dólares.

El barril de petróleo brent para entrega en julio llegó a tocar los 112 dólares mientras se recrudece la tensión entre EE.UU. e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que a Irán se le acaba el tiempo para negociar. Pero un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní dijo que Teherán envió el domingo nuevas propuestas a Washington a través de Pakistán.

Algunas informaciones de medios iraníes apuntaban a que EE.UU. está dispuesto a interrumpir las sanciones contra el petróleo de Irán, unas de las condiciones de Teherán para aceptar un plan de paz y abrir de nuevo el estrecho de Ormuz.

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Además, la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés en EE.UU. para frenar la inflación también debilita al euro.

El temor a que la subida de la inflación obligue a los bancos centrales a subir sus tipos de interés ha desencadenado una fuerte venta de bonos soberanos en todo el mundo y elevado las rentabilidades, sobre todo a largo plazo.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en París que siempre se preocupa, al ser preguntada sobre si le inquietaba una venta masiva en los mercados globales de bonos.

Lagarde hizo estas declaraciones al margen de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G7 en París en la que participa.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1609 y 1,1657 dólares.