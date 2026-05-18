Fujimori destaca acuerdo para debatir con Sánchez antes de la segunda vuelta en Perú

Fujimori consideró que se dio "un gran avance" porque los personeros (representantes legales) de los dos partidos lograron acuerdos de manera unánime, bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La candidata ratificó, en ese sentido, que acordaron que los equipos técnicos debatirán este domingo 24 de mayo, y que el 31 de mayo se celebrará el debate presidencial en el Centro de Convenciones de Lima (CCL).

"Nosotros habíamos planteado tres debates, pero el que sean dos está bien. Creo que falta definir temas, metodología, tiempos y moderadores (...) me informó el secretario general (de Fuerza Popular, Luis Galarreta) que ha habido un buen ánimo de parte de los participantes", sostuvo.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que este lunes se reunieron, en una primera jornada de negociación, las dos organizaciones políticas y que mostraron interés para dialogar y llegar a acuerdos con miras a la segunda vuelta electoral.

Precisó, en ese sentido, que acordaron realizar "un debate técnico y otro presidencial, respectivamente".

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"Es importante el compromiso y responsabilidad que dan estas dos organizaciones políticas, las cuales, ambas, firmaron el Pacto Ético, es importante resaltar y este es un proceso que nos lleva a las siguientes etapas", destacó.

El JNE proclamó el domingo los resultados de los comicios del 12 de abril que pusieron en la segunda vuelta a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y al sucesor político del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), al obtener 17,09 % y 12,03 % de los votos válidos, respectivamente.

En ese sentido, Fujimori aseguró este lunes que va "a necesitar el apoyo de todos" para ganar los comicios y que "las puertas" de Fuerza Popular "están siempre abiertas para quienes quieran dialogar".

Agradeció, además, al candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, quien aseguró sin presentar pruebas contundentes que era víctima de un fraude electoral, por haber pedido a los ciudadanos que en la segunda vuelta "no voten en blanco, no voten viciado y no por el comunismo".

"Eso lo resalto", remarcó Fujimori.

La candidata criticó, por otra parte, la promesa de Sánchez de aumentar la remuneración mínima de los trabajadores formales en el país de los 1.130 soles (330,4 dólares) actuales a 1.500 soles (unos 438 dólares)

Aseguró que esa propuesta busca ganar "el aplauso fácil" del electorado y consideró que un incremento salarial debe aplicarse de manera progresiva, responsable y bajo un criterio técnico.