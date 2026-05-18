La austríaca OMV comienza a extraer gas de un nuevo yacimiento cerca de Viena

"El proyecto refuerza nuestra estrategia de diversificación, integrando el gas natural nacional en nuestra cartera", declaró Alfred Stern, presidente de la compañía.

Hasta finales de 2024, la empresa importaba de Rusia la mayor parte del gas natural con el que abastecía a Austria.

Descubierto en 2023, el yacimiento de Wittau cuenta con unas reservas estimadas en 48 teravatios hora (TWh), equivalentes a unos 4.200 millones de metros cúbicos.

Se trata del hallazgo más importante del sector en las últimas décadas para Austria y se espera que permita al país aumentar en un 10 % su autosuficiencia en gas natural.

Tras una inversión inicial de 150 millones de euros, que podría ampliarse en el futuro hasta los 500 millones, OMV prevé realizar las primeras entregas de este campo a hogares y empresas ya durante el próximo invierno y con el tiempo duplicar su producción nacional.

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El canciller federal austríaco, el conservador Christian Stocker, consideró hoy de importancia "estratégica para la seguridad del suministro" este proyecto, especialmente ante los cuellos de botella en el comercio de combustibles fósiles causados por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

"Las actuales turbulencias geopolíticas demuestran claramente lo importante que es aprovechar con inteligencia el potencial propio e invertir en infraestructura moderna local", subrayó el jefe de Gobierno.