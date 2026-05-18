La economía chilena se contrae 0,5 % en el primer trimestre y marca peor inicio desde 2009

El resultado, explicó el ente emisor, "se explicó en gran parte por el comercio exterior, el cual registró una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones".

"La demanda interna, en cambio, aumentó 2,1 % en línea con el crecimiento del consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo", detalló el organismo.

La disminución del producto interno bruto (PIB) fue superior a lo esperado, resultado incidido mayormente "por las actividades agropecuario-silvícola y la minería".

En contraste, señaló el Banco Central, "destacaron al alza los servicios, en particular los personales".

"Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad (...) Recuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriota", publicó tras conocerse los resultados el biministro chileno de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés.

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"Hago un llamado a que todos los parlamentarios que creen en el desarrollo del país y en el crecimiento respalden el Proyecto de Reconstrucción Nacional para que Chile vuelva a ponerse en marcha", subrayó a través de su cuenta en X.

En este contexto, el Gobierno presentará esta semana ante el Congreso, donde no tiene mayoría, un polémico paquete de medidas, entre las que se encuentran la reducción del impuesto para las empresas del 27 % al 23 % o la eliminación del gravamen sobre las ganancias del capital.

En cuanto al consumo de los hogares chilenos, la entidad registró un aumento del 2,5 %, con el consumo de servicios como mayor contribución al indicador, en particular salud, transporte y restaurantes y hoteles.

El consumo de gobierno, por su parte, creció 3 % como consecuencia de un mayor gasto en salud.

La inversión, en tanto, registró un incremento de 0,6 % y la formación bruta de capital fijo (FBCF) creció 3,2 %.

"Destacó el desempeño de la FBCF en maquinaria y equipo, en línea con un mayor gasto en equipos eléctricos y electrónicos, y de transporte. En cambio, la FBCF en construcción y otras obras decreció, reflejo de una caída en la edificación", detalló el organismo.

Respecto del comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios bajaron un 4,9 %, mientras que las importaciones aumentaron 2 %, "ambas con un efecto negativo en la actividad económica".

El PIB chileno creció un 2,5 % en 2025 y la inflación cerró en el 3,5 %, mientras que el déficit fiscal estructural fue del 3,6 % del PIB, el mayor en dos décadas.

El Banco Central chileno redujo a finales de marzo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 2 %-3 % proyectada en diciembre a 1,5 %-2,5 %, debido al alza mundial por los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio.