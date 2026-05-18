La mayor banda criminal colombiana prohíbe a sus miembros apoyar candidatos presidenciales

"Se ha impartido una orden específica a todos los comandantes de bloque, de frente y, en general, a todos los combatientes pertenecientes al Ejército Gaitanista de Colombia, según la cual queda expresamente prohibido participar en política, apoyar, patrocinar, coaccionar o incluso sugerir preferencia por algún candidato en particular", señaló el grupo armado en un comunicado.

El Clan del Golfo, que tiene conversaciones de paz con el Gobierno, agregó que cualquier ciudadano que haya sido "constreñido, inducido o presionado" para votar por un candidato presidencial puede presentar denuncias ante el Mecanismo Tripartito de Monitoreo, Verificación y Seguimiento a los acuerdos suscritos en Doha (Catar), cuya secretaría técnica está a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA).

La campaña para las elecciones presidenciales ha estado marcada por alertas de organismos de control y autoridades regionales sobre la influencia de grupos armados ilegales en zonas apartadas del país, especialmente en territorios con fuerte presencia de economías ilícitas y disputas entre bandas criminales.

El Clan del Golfo mantiene una mesa de conversaciones sociojurídicas con el Gobierno colombiano en el marco de la política de 'paz total', proceso en el que ambas partes ya han alcanzado acuerdos como la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios de los departamentos de Chocó y Córdoba para la concentración gradual de integrantes de esa organización armada.

Esa banda, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), está considerada por las autoridades la principal organización criminal del país y tiene presencia en centenares de municipios, especialmente en las regiones de Urabá (noroeste), el Caribe, el Pacífico y zonas fronterizas con Venezuela.

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Según estimaciones recientes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Clan del Golfo cuenta con cerca de 10.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, y sus principales fuentes de financiación son el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y el tráfico de migrantes.