Meloni pide a Von der Leyen excluir el gasto de crisis energética del Pacto de Estabilidad

En una inédita misiva a la que tuvo acceso EFE, Meloni asegura que "Italia seguirá haciendo su parte para fortalecer la seguridad y la defensa europeas" y "abogando por que la Unión Europea invierta más en su capacidad estratégica de seguridad y defensa" pero que "a ojos de los ciudadanos europeos, existe otra emergencia igualmente concreta e inmediata: la energía".

"La crisis en Oriente Medio y las tensiones en el estrecho de Ormuz, agravadas por los efectos de la agresión rusa en Ucrania, ya están teniendo un impacto grave y a menudo asimétrico en los precios de la energía, en los costes para las familias y las empresas, en la competitividad de nuestro sistema productivo y en el poder adquisitivo de los ciudadanos", asevera.

Y por ello, afirma "que Europa debe enviar una señal de coherencia, sentido común y cercanía a sus ciudadanos".

"Si consideramos correctamente la defensa una prioridad, si la UE es lo suficientemente estratégica como para justificar la activación de la cláusula de escape nacional, entonces debemos tener el coraje político para reconocer que la seguridad energética ahora es una prioridad estratégica europea", señala.

Meloni se refiere a la cláusula de escape por defensa permite a los países de la Unión Europea excluir temporalmente el aumento del gasto militar del cómputo de las reglas fiscales y el Pacto de Estabilidad.

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Agrega que "el extraordinario aumento de los costes energéticos que estamos experimentando representa una circunstancia excepcional que escapa al control de los Estados miembros, con graves repercusiones en las finanzas públicas",

Y que a este punto no se puede "justificar ante nuestros ciudadanos que la UE permite flexibilidad financiera con fines de seguridad y defensa, estrictamente hablando, y no para proteger a las familias, los trabajadores y las empresas de una nueva emergencia energética que amenaza con afectar gravemente a la economía real".

"Por este motivo, Italia considera necesario extender temporalmente el alcance de la Cláusula de Escape Nacional, ya vigente para el gasto en defensa, para incluir las inversiones y medidas extraordinarias necesarias para afrontar la actual crisis energética, sin modificar los límites máximos de desviación ya establecidos", insta la primera ministra italiana.

Que concluye que "sin esta necesaria coherencia política, sería muy difícil para el gobierno italiano explicar a la ciudadanía un posible recurso al programa SAFE (Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa), en las condiciones actuales".