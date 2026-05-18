NextEra compra Dominion por 67.000 millones para crear un gigante eléctrico en EE.UU.

La operación, aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, se realizará principalmente mediante el intercambio de acciones y podría cerrarse en los próximos 18 meses, sujeta al visto bueno de reguladores estatales y federales, según un comunicado conjunto.

NextEra ofrecerá el equivalente a unos 76 dólares por acción de Dominion, además de un pago extraordinario en efectivo de 360 millones de dólares tras el cierre de la transacción.

El acuerdo llega en un momento en el que la industria eléctrica estadounidense vive un fuerte repunte de la demanda por primera vez en décadas, impulsado principalmente por el auge de la IA y la rápida expansión de centros de datos, grandes consumidores de electricidad.

Dominion ocupa una posición estratégica en ese fenómeno: suministra energía en Virginia del Norte, sede de 'Data Center Alley', la mayor concentración mundial de centros de datos. Según la compañía, el sector representó cerca del 28 % de sus ventas eléctricas en Virginia el año pasado.

NextEra, con sede en Florida y valorada en cerca de 200.000 millones de dólares, es la mayor eléctrica del índice S&P 500 y uno de los principales grupos estadounidenses en generación eléctrica, almacenamiento con baterías y transmisión energética.