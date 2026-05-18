Panamá registra una inflación del 1,1 % en abril de 2026

El informe mensual del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) difundido este lunes, precisó que la variación en abril de la inflación fue de 0,9 % en la provincia de Panamá, donde se ubica la capital, y del 1,2 % en resto urbano del país.

En su comentario sobre el índice de precios al consumidor (IPC), el ente estadístico explicó que el alza del 6,2 % en la división de Transporte obedeció al aumento del precio en tres de sus diez clases, siendo la de mayor cuantía la de "combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal, con el 22,7 %, por la subida en el precio de diésel, gasolina y lubricantes".

Los precios de los combustibles se ajustan cada dos semanas en Panamá. Entre el 15 y el 29 de este mes la gasolina de 95 octanos se venden entre 5,15 y 5,34 dólares el galón; la de 91 octanos entre 4,84 y 5,03 dólares; y el diésel entre 5,01 y 5,20 dólares el galón.

En abril pasado, también impulsaron el IPC los sectores de información y comunicación (0,5 %); vivienda, agua, electricidad y gas (0,4 %); salud; recreación, deporte y cultura; servicios de restaurantes y alojamientos; y cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, todos con el 0,1 %.

Por otra parte, los segmentos que mostraron una caída en el IPC fueron bebidas alcohólicas y tabaco (-0,3 %); prendas de vestir y calzado; y muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar, ambas en -0,2 %.

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La tasa de inflación en Panamá cerró en 2024 con un acumulado del 0,7 % y una interanual del -0,2 %, mientras que en 2023 estos indicadores fueron del 1,5 % y 1,9 %, y en 2022 del 2,1 % y 2,9 %, respectivamente.