Perú desarticula banda que vincula con el Tren de Aragua acusada de secuestros en Lima

La Policía peruana allanó varios inmuebles en El Agustino y detuvo a 11 venezolanos y cuatro peruanos, además de una menor de edad, como presuntos integrantes de la banda denominada 'El Tren de Aragua Nueva Generación', según informó el comandante general de la PNP, Oscar Arriola.

De acuerdo a la investigación de la policía, las mujeres de la banda seducían a sus víctimas para llevarlas a un lugar previamente coordinado, donde sus cómplices cometían el secuestro.

El jefe policial informó que una de las víctimas fue un empresario minero que entregó 300.000 soles (87.000 dólares) por su liberación.

Una de las mujeres de la banda fue reconocida por dos de las cinco víctimas de ser la encargada de mutilar los dedos de los secuestrados como método de tortura y presión para los familiares.

Al momento de la intervención policial, algunos de los sospechosos se lanzaron de un tercer piso para escapar de la Policía, pero fueron detenidos y trasladados a un centro médico por sus lesiones.

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Los agentes incautaron motocicletas, teléfonos celulares, armas de fuego y drogas, y los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para ser investigados por el presunto delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro, entre otros cargos de crimen organizado.