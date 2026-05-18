Petro reflexiona sobre el ejercicio del poder a menos de tres meses de acabar su mandato

"Lo que comenzó aquí no fue un cierre, fue una apertura, un comienzo, una forma distinta de entender el poder", afirma el mandatario en uno de los apartes del video, de casi seis minutos de duración, publicado en sus redes sociales luego de la expectativa generada a lo largo de la tarde cuando anunció que tenía "un mensaje para todos".

La pieza audiovisual, construida con imágenes de Petro en plazas públicas y eventos masivos en distintas ciudades del país, combina una narración en tono reflexivo del mandatario con música emotiva y mensajes sobre las transformaciones impulsadas por su Administración, la primera de izquierda en Colombia, en una puesta en escena que coincide con la recta final de su mandato.

En la grabación, Petro defiende decisiones adoptadas desde 2022 y sostiene que en Colombia se abrió "una forma distinta de entender el poder", no como "acumulación", sino como herramienta para transformar el país.

"Las transformaciones profundas no son inmediatas, pero son irreversibles en algo esencial: la manera en que una sociedad se piensa a sí misma", expresa en otro fragmento.

A lo largo del video, el mandatario plantea que el triunfo electoral de 2022 representó una decisión de cambio en Colombia y sostiene que las tensiones surgidas durante su Gobierno responden a que "se incomodan los privilegiados cuando el poder cambia de dirección".

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El mensaje coincide con la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que los colombianos elegirán a su sucesor, y las encuestas de intención de voto son lideradas por el senador Iván Cepeda, candidato de su partido, el Pacto Histórico.

Si ninguno de los doce candidatos obtiene la mitad más uno de los votos válidos en la primera vuelta, los dos aspirantes más votados disputarán una segunda ronda el 21 de junio.

El mensaje de Petro concluye con la frase: "Las ideas cuando encuentran tierra no retroceden. Crece con ellas el país que viene".