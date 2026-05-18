Tres muertos y cuatro desaparecidos por lluvias torrenciales en el centro de China

Las precipitaciones afectaron a la localidad de Baishuihe, en el municipio de Shadaogou, donde el caudal del río local creció de forma repentina tras acumularse hasta 292,6 milímetros de lluvia en las zonas situadas aguas arriba.

Según las autoridades locales, las lluvias anegaron numerosas viviendas en áreas próximas al río, provocaron el derrumbe parcial de algunas casas y dejaron interrumpidas carreteras y comunicaciones.

Tras el agravamiento de la situación, los mandos de emergencia locales activaron sus mecanismos de respuesta y enviaron al lugar equipos de la Policía Armada, seguridad pública, gestión de emergencias, bomberos, transporte, electricidad y telecomunicaciones.

Las autoridades evacuaron a 287 residentes y mantienen en marcha labores de búsqueda y rescate y de despeje de carreteras y reparación de telecomunicaciones, según la cadena estatal CCTV.

Hasta las 20:00 hora local del lunes (12:00 GMT), el balance oficial era de tres muertos y cuatro desaparecidos, mientras los trabajos de emergencia continuaban en la zona afectada.

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En las últimas semanas, varias regiones del centro y el sur de China han activado alertas por lluvias intensas ante el inicio de la temporada de precipitaciones, que suele elevar el riesgo de crecidas repentinas, deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas montañosas.