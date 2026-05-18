Triple choque de buses en Lima deja 46 heridos

Los heridos fueron trasladados a dos clínicas cercanas para su atención, indicó el SAMU después de la colisión producida en el distrito de Miraflores cuando tres buses del Metropolitano chocaron a la altura de la estación Angamos.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU), organismo público operador del Metropolitano, informó que el accidente se produjo a las 8:30 horas locales (13:30 GMT) y que el personal de la estación Angamos activó los protocolos de emergencia y se encontraba en el lugar atendiendo a los usuarios afectados para asegurar la evacuación de los pasajeros.

La ATU agregó que se están tomando las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades, dado que el accidente provocó congestión de buses y autos particulares en la Vía Expresa.

Precisó que las unidades del Metropolitano están saliendo a la vía mixta con dirección al terminal Naranjal, hacia el noreste de Lima.

Este accidente es el segundo que se produce en el Metropolitano en lo que va del mes, dado que el pasado día 5 un bus de la ruta Expreso chocó en una estación del distrito de San Isidro, también en la Vía Expresa, provocando lesiones en 18 de sus pasajeros cuando circulaban por la tarde.