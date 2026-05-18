Una carta firmada por Cervantes en Sevilla en 1593 sale a subasta por 120.000 euros

Según avanzó el digital El Pespunte y comprobó EFE este lunes en la web de la subastadora, se trata de un documento en el que el autor del 'Quijote' declara haber recibido 600 reales de plata de salario por 60 días de trabajo para Andrés de Cerio por una misión administrativa conocida como comisión de Isunza.

El Pespunte detalla que el documento es una carta de pago realizada ante escribano público, en la que el escritor recibía el salario por la ayuda prestada para la provisión de galeras españolas que salían desde Sevilla rumbo a las Indias.

La carta, según detalla Durán Arte y Subastas, mide 31,4 x 20 centímetros, está hecha con papel de hilo con filigrana escrito por ambas caras y tiene una "pequeñísima corrosión del papel por la tinta, que no afecta a la lectura".

La casa de subastas añade que no se conocen manuscritos de Cervantes de naturaleza privada tales como memorias ni escritos literarios, y que "los escasos manuscritos auténticos conservados son, como en este caso, documentos de carácter administrativo, y se custodian en instituciones".

El Pespunte recuerda que el documento fue reclamado por la Junta de la región de Andalucía en 1998, cuando salió por primera vez a subasta en Barcelona. Entonces demostraron que había sido sustraído de la Sección Histórica de Protocolos Notariales del Archivo de Sevilla.

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La administración regional interpuso una demanda en un juzgado de Palma de Mallorca que fue desestimada en 2007 y confirmada por la Audiencia Provincial de esta ciudad. Aunque consiguió parar esa primera subasta, ha vuelto a aparecer de la misma manera, en un proceso de venta.