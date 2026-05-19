Baréin suspende entrada de pasajeros de Sudán del Sur, RDC y Uganda por el brote de ébola

Esta decisión, que entra en vigor este mismo martes e incluye a los pasajeros de "todos los vuelos" procedentes de esos países, ha sido adoptada tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el brote de ébola y "la evolución de la situación epidemiológica", informó la agencia oficial de noticias bareiní, BNA.

"Se suspende la entrada a quienes lleguen directamente de estos países, así como a los pasajeros que hayan estado en ellos durante los treinta días previos a su llegada al Reino de Baréin", indicó el citado medio.

Asimismo, los nacionales bareiníes deberán cumplir con los protocolos sanitarios aprobados por las autoridades a su llegada al país.

Esta suspensión se mantendrá durante treinta días, pero estará sujeta a "revisión continua". La lista de países también se actualizará según la evolución de la situación "y de acuerdo con los criterios relacionados con la extensión de la propagación del virus del ébola en dichos países", añadió BNA.

El brote de ébola en el este de la RDC ha causado al menos 131 muertes sospechosas, así como 513 casos también sospechosos de la enfermedad, informó el Gobierno congoleño, que previamente había cifrado en 116 el número de fallecidos.

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Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala -incluido un ciudadano congoleño fallecido que se considera un caso importado- mientras que Sudán del Sur ha detectado otro posible caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera con la RDC.

La OMS tipificó este domingo el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional", lo que hizo que varios países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como en el caso de Ruanda.