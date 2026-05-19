El trabajador fallecido en la planta de SpaceX en Texas era un hombre de 25 años

La jueza de paz del distrito 3 del condado de Cameron, Esther Sorola, indicó a EFE que Bautista, originario de Donna, Texas, falleció a las 5:15 de la mañana del viernes 15 de mayo en un hospital de Brownsville.

Sorola relató que el joven trabajaba en SpaceX y murió después de caerse desde un andamio. Según el informe preliminar de la autopsia, agregó la jueza, la causa de la muerte fue "traumatismo por golpe contundente tras la caída".

Después del accidente, Bautista fue trasladado en una ambulancia privada de SpaceX al hospital Valley Regional Medical Center, de acuerdo con la jueza.

El sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño, indicó a EFE que sus agentes respondieron al llamado de emergencia tras el accidente el viernes en la madrugada y "una vez se determinó que no era un incidente criminal" el personal de SpaceX "tomó control" de la situación, según indicó la oficina del sheriff a EFE.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de la seguridad laboral en EE.UU., está investigando lo sucedido, de acuerdo con el diario San Antonio Express News. El accidente tuvo lugar sobre las 4.00 de la mañana (10.00 GMT) del pasado viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El accidente tuvo lugar en Starbase, el complejo donde se manufacturan y lanzan los cohetes Starship, que se convirtió oficialmente en una ciudad en 2025.

La muerte de este trabajador ocurre menos de cuatro meses después de que OSHA penalizara a SpaceX por no haber inspeccionado una grúa hidráulica antes de que colapsara en Starbase.

La compañía ha recibido al menos unas decenas de multas por violaciones de seguridad laboral por parte de OSHA, al igual que demandas privadas por lesiones laborales.

Este lunes, SpaceX reprogramó para el miércoles el duodécimo lanzamiento de prueba de su cohete Starship, en el que se pondrá a prueba la tercera generación de la aeronave.

La compañía no se ha pronunciado públicamente sobre el accidente, ni ha confirmado si el cambio de fecha en el lanzamiento está relacionado.