India aumenta el precio de la gasolina por segunda vez en menos de una semana

Tanto la gasolina como el diésel han subido aproximadamente 0,9 rupias (0,0093 dólares) por litro tras esta última revisión. Con este incremento, la gasolina costará 98,64 rupias (1,18 dólares) el litro en Nueva Delhi, mientras que el diésel se situará en 91,58 rupias (1,09 dólares).

En menos de una semana el país asiático ha aumentado el coste de ambos combustibles, ya que el pasado viernes las gasolineras de la India elevaron el precio en alrededor de 3 rupias (0,03 dólares).

El ajuste supuso el primer incremento en cuatro años ante el alza generalizada provocada por la guerra contra Irán y su impacto en Oriente Medio.

La India, país que importa alrededor de la mitad de su petróleo a través del estrecho de Ormuz, había hasta ahora evitado aumentar los precios de los combustibles para no trasladar el impacto de la crisis a los ciudadanos, a diferencia de países vecinos como Pakistán, Bangladés, Nepal y Sri Lanka, mientras las petroleras estatales asumían las pérdidas por el reajuste en el mercado.

Antes de autorizar estas subidas, el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri, insistió en que las empresas estaban asumiendo pérdidas de 10.000 millones de rupias diarias (unos 120 millones de dólares) para blindar a los consumidores.

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Sin embargo, la semana pasada, el primer ministro indio, Narendra Modi, hizo un llamado nacional a la población para ahorrar combustible, priorizar el trabajo remoto y evitar las importaciones, en una maniobra derivada de la crisis energética que enfrenta el gigante asiático.

Los precios del gas natural comprimido (GNC) y el gas licuado de petróleo (GLP), que están regulados por el Gobierno, también han sido incrementados a lo largo de los casi tres meses de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El aumento de los precios en los combustibles amenaza con acelerar una inflación que tuvo un aumento moderado hasta 3,48 % en abril, impulsada sobre todo por el coste de los alimentos.