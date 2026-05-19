Samsung encara el último día de negociación con el sindicato antes de la huelga convocada

El presidente de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales, Park Soo-keun, afirmó esta mañana que ambas partes habían reducido algunas de sus diferencias durante el encuentro mantenido en la víspera en la ciudad de Sejong, a unos 110 kilómetros al sur de la capital, Seúl.

"Todavía existe la posibilidad de un acuerdo, así que esperaremos a ver qué sucede", dijo a la prensa antes de entrar a la reunión, según la agencia de noticias Yonhap. En caso de no llegar a un acuerdo, presentarán una propuesta de mediación, agregó.

El proceso de negociación entre la dirección de la empresa y el sindicato, que cuenta con mediación del Gobierno surcoreano, se reanudó el lunes, tras el fracaso de la ronda mantenida la semana pasada.

En medio del diálogo, el Tribunal del Distrito de Suwon aprobó medidas cautelares frente al paro previsto, ordenando no interrumpir el funcionamiento normal de las instalaciones.

Además, las autoridades del país han advertido de que considerarán todas las medidas posibles, incluyendo suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia.

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Los trabajadores de Samsung exigen bonificaciones de rendimiento equivalentes al 15 % de las ganancias operativas generadas por la empresa. Reclaman una retribución justa ante los beneficios históricos que registra la compañía surcoreana, impulsada por el auge global de la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, la dirección ha propuesto destinar el 10 % de las ganancias operativas a bonificaciones y ofrecer un paquete de compensación especial.

Los sindicatos estiman que unos 50.000 trabajadores podrían participar en la huelga general, prevista entre este jueves y el 7 de junio, después de que 40.000 empleados se manifestaran en abril frente a la sede de la compañía, en Pyeongtaek, en una protesta de una escala sin precedentes en la historia de la firma.

Según estimaciones, este paro en el mayor fabricante de chips de memoria del mundo generaría pérdidas superiores a los 40 billones de wones (unos 26.600 millones de dólares), dada la gran dependencia del país de las exportaciones de semiconductores. Mientras, sus acciones en la sesión de este martes caían más de un 4,6 %.