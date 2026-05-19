Ultraderechista acusa a jefe electoral de "emborrachar" a observadores de comicios en Perú

Durante un mitin celebrado ante sus seguidores en el centro histórico de Lima, López Aliaga reiteró que ha sido víctima de un fraude, del que no presenta pruebas contundentes, y que pedirá que se anule la promulgación de resultados que determinó que la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez disputarán una segunda vuelta presidencial.

El político, quien quedó fuera de la carrera presidencial al recibir unos 21.000 votos menos que Sánchez, calificó de "caviares" a los observadores internacionales, un término que se usa en Perú para referirse de manera despectiva a las personas de tendencia izquierdista que supuestamente viven de manera acomodada y aprovechan las prebendas del Estado.

Mientras los asistentes al mitin lanzaban gritos de "conchudos" (sinvergüenzas) y "mentirosos", el ultraderechista aseguró que Burneo se ha dedicado "a emborrachar a los observadores con plata del pueblo".

"Cerraron un lugar de lujo con barra libre, se trae un montón de caviares de afuera para que le validen su porquería", añadió en referencia a que las misiones de observación han señalado que no existen evidencias de un fraude en las elecciones.

El programa Panorama, de la cadena Panamericana Televisión, informó el último domingo que el JNE organizó una reunión en una hacienda del distrito de Surco para los observadores, todo con un costo de 25.000 soles (unos 7.300 dólares).

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Al respecto, la gerente del JNE, Gina Salazar, declaró en la emisora RPP que se trató de una cena protocolaria que se celebró el pasado 9 de abril dentro de un cronograma de actividades y no incluyó bebidas alcohólicas.

Salazar negó, además, que esa reunión haya vulnerado la neutralidad electoral y sostuvo que fue una "actividad tradicional".

La funcionaria informó, sin embargo, que la Contraloría General (tribunal de cuentas) ha notificado que iniciará "un proceso de indagación" sobre la reunión que, según ratificó, "no es algo nuevo, no es algo extraordinario y no responde a una coyuntura específica".

Durante su mitin de este lunes, López Aliaga también reiteró que pedirá que se anule la promulgación de resultados de las elecciones generales, a pesar de que el JNE ya ha señalado que eso no es posible.

"Estoy presentando, mañana o el miércoles, varios recursos al señor (Burneo) para que declare nula esa proclamación", sostuvo antes de indicar que adjuntará un peritaje sobre mesas de votación con presuntas firmas falsas.

López Aliaga pidió luego a sus partidarios que lo acompañen en una marcha hasta la sede principal del JNE, ubicada a pocas cuadras de distancia de su concentración inicial, donde realizó otro mitin en el que dijo que en las elecciones peruanas se tuvo "una mafia operando un plan".

"Nos quieren imponer un presidente ladrón y trucho (falso)", sostuvo antes de asegurar que Burneo irá "a la cárcel por traición a la patria" y que los periodistas "mucho se cuidan, bien mermeleados (tras recibir prebendas o sobornos), de usar la palabra fraude".