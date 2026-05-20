Activista Saif Abukeshek cree que vídeo de Ben Gvir plasma "naturaleza criminal" de Israel

"Es la naturaleza criminal de Israel. Así tratan a las personas, no tienen ningún respeto por los derechos humanos o por los valores que están intentando defender esas personas", señaló Abukeshek desde el Parlamento Europeo, en Estrasburgo (Francia), donde ha mantenido encuentros con eurodiputados tras ser deportado el pasado 10 de mayo por Israel después de estar diez días detenido y en huelga de hambre.

En el vídeo al que se refirió el activista hispanopalestino se ve al ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir diciendo sonriente "¡Bienvenidos a Israel!" mientras ondea una bandera nacional y a sus pies se ve a decenas de activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó esta actitud y afirmó que "no se ajusta a los valores y normas de Israel", una declaración que cuestionó Abukeshek.

"Ben Gvir no es cualquiera, representa al Gobierno aunque estemos viendo declaraciones de diferentes personas diciendo que es una actuación de Ben Gvir", advirtió el activista, que recalcó que el ejército israelí "no sale a interceptar a los barcos en mitad del mar sin ninguna orden".

"Hace dos semanas nos interceptaron a 700 millas náuticas. Hemos visto a Netanyahu liderando la operación directamente. Yo creo que Ben Gvir refleja muy bien lo que piensa el Gobierno israelí de esas actividades civiles", añadió.

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Los gobiernos de España, Italia y Portugal han condenado las acciones que se reflejan en el vídeo y el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha convocado otra vez a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para protestar por lo que considera un trato "monstruoso, indigno e inhumano" a los activistas de la nueva Flotilla a Gaza, entre los que hay 44 españoles.

Desde Estrasburgo, Abukeshek advirtió de que "Israel está actuando de esta forma porque la Unión Europea se lo permite" y señaló que el hecho de que solo unos pocos gobiernos hayan condenado el vídeo "enseña exactamente por qué Israel siente que tiene la capacidad de actuar así".