Bad Bunny desata la locura en Barcelona dos días antes del primer 'show' español de gira

Los fans encontraron el hotel del cantante tras hacerse viral a lo largo del día un vídeo en redes sociales que confirmaba que Benito ya estaba en Barcelona.

Vestido con una cazadora marrón, vaqueros y una capucha negra, el artista entró esta tarde a su hotel, en el Paseo de Gracia, en pleno centro de la ciudad, y dedicó algunas miradas y saludos a las decenas de personas congregadas, según las imágenes que capturó EFE.

"¡Benito!, 'Benito!, ¡míralo!, ¡míralo", gritaron a algunos de los jóvenes seguidores del cantante, que se agolparon cerca de al furgoneta que le traía de vuelta al hotel tras una salida.

La presencia de Bad Bunny en Barcelona también coincide con el lanzamiento este jueves de su línea de ropa 'Benito Antonio' para la firma española Zara, la misma que le vistió para su espectáculo de la media parte de la última SuperBowl.

Bad Bunny actuará primero en Barcelona (el 22 y 23 de mayo en el Estadi Olimpic Lluis Companys) y, tras pasar por Lisboa, actuará durante diez días en Madrid (30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 junio en el Estadio Metropolitano).

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