Caricom resalta necesidad de unidad para lidiar con cambios del medioambiente en el mundo

El ministro de Asuntos Exteriores de Surinam, Melvin Bouva, quien asume la presidencia del Cofcor, dijo en la apertura de la reunión, de dos días, que los temas que se discutan deberían permitir a los países de la región "unirse con propósito y guiados por nuestras propias aspiraciones".

"Nos reunimos en un momento crítico para nuestras naciones y el resto de nuestra región mientras intensificamos nuestro enfoque en el manejo de recursos sustentables y los sectores de la transición de energía, en el que Surinam continúa teniendo un rol esencial", dijo Bouva.

El canciller surinamés resaltó además que la agenda de la cita "reflejará las complejas realidades de nuestros tiempos, pidiéndonos navegar conscientemente en un ambiente de evolución global mientras enfrentamos asuntos locales, entre ellos, el cambio climático, la seguridad alimentaria y energética y la conectividad".

El alto funcionario destacó que, al mismo tiempo, "nuestra gente quiere ver los resultados que emanen de esta política externa y de relaciones internacionales".

Bouva añadió que durante la cita se reconocerá el fiel apoyo de la comunidad caribeña a Haití, a igual que el apoyo al mantenimiento y preservación de la soberanía e integridad nacional y del potencial de sus recursos.

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Por su parte, el saliente presidente del Cofcor, el ministro de Asuntos Exteriores de San Cristóbal y Nieves, Denzil Douglas, cuestionó si es viable tener una postura común entre todos los países con base en "terceros estados", otros grupos regionales y sus organizaciones gubernamentales.

"En ocasiones me pregunto si esto es suficiente", cuestionó Douglas.

"Además, nos hemos sentido más cercanos a cumplir los sueños de nuestros antepasados. ¿Creen también que estamos ayudando a cumplir los sueños y aspiraciones de nuestros menores? Estas son las preguntas básicas que quiero que todos nos hagamos mientras seguimos adelante", sostuvo el canciller de San Cristóbal y Nieves.

Por su parte, la secretaria general de la Caricom, Carla Barnett, enfatizó que la región debe continuar "abogando activamente" por asuntos locales "con el enfoque de formar un sistema multilateral que es equitativo y sirve de interés para todos".

"La habilidad de coordinar posiciones de política exterior nos demuestra que la comunidad mantiene un significado más efectivo al momento de navegar por un espacio global impredecible", subrayó Barnett.

"Ninguna de nuestras pequeñas naciones puede confrontar eficientemente estos retos en solitario. El trabajar en equipo no es una opción, sino una norma", dijo la secretaria de la Comunidad.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.