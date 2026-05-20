Casi 30 % de coches vendidos en 2026 serán eléctricos y China domina el sector, según AIE

En esta edición, el documento incorpora además datos preliminares de los primeros meses de 2026 en un contexto marcado por la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio, indicó la AIE, con sede en París.

En 2025, las ventas globales de coches eléctricos crecieron un 20 % hasta superar los 20 millones de unidades, lo que supuso que uno de cada cuatro vehículos nuevos vendidos en el mundo fuera eléctrico. En cerca de 40 países, estos modelos ya representaron al menos el 10 % de las matriculaciones, según el estudio anual.

Por origen, los fabricantes chinos concentraron alrededor del 60 % de las ventas mundiales de vehículos eléctricos en 2025, mientras que los productores europeos y norteamericanos se situaron en torno al 15 % cada uno.

El informe señala que los cambios regulatorios en China y Estados Unidos provocaron una caída del 8 % interanual en las ventas globales de eléctricos durante el primer trimestre de 2026.

Pero esta contracción general se vio compensada por fuertes crecimientos en otras regiones: en Europa las ventas aumentaron cerca de un 30 %, en Asia-Pacífico -excluyendo China- un 80 % y en América Latina un 75 %.

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Pese a esta circunstancia, la AIE destaca la creciente competitividad de costes de los vehículos eléctricos en mercados clave, lo que podría sostener la demanda en un contexto de incertidumbre en los precios de los combustibles fósiles.

El organismo proyecta que, incluso sin nuevas políticas impulsoras, el parque mundial de vehículos eléctricos (sin incluir motos y triciclos) podría alcanzar los 510 millones en 2035, frente a los cerca de 80 millones actuales.

"Las ventas de coches eléctricos han alcanzado récords en casi 100 países, lo que supone un cambio estructural para el mercado automovilístico y el sistema energético global", señaló el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

El turco añadió que la caída de los precios de las baterías y las posibles respuestas a la crisis energética "podrían dar un nuevo impulso" al sector.

El informe también subraya el fuerte crecimiento de los camiones eléctricos, cuyas ventas se han más que duplicado en 2025, con China como principal mercado. En el segmento de dos y tres ruedas, el más electrificado del transporte por carretera, la expansión continúa.

Por regiones, el Sudeste Asiático destaca como uno de los focos de mayor dinamismo, con ventas que se duplicaron en 2025 y una cuota cercana al 20 %. Las proyecciones apuntan a que podría alcanzar el 60 % en 2035, impulsado por políticas de apoyo e incentivos fiscales en países como Vietnam.

China sigue siendo el mayor centro de fabricación de vehículos eléctricos del mundo, produciendo casi tres cuartas partes de los cerca de 22 millones de coches eléctricos fabricados a nivel mundial el año pasado.

Dado que la producción superó la demanda interna, las exportaciones chinas de coches eléctricos se duplicaron hasta alcanzar un récord de más de 2,5 millones.

Fuera de los tres principales mercados de vehículos eléctricos (China, Europa y Estados Unidos), el 55 % de los coches eléctricos vendidos en el resto del mundo fueron importados desde China, frente a menos del 5 % hace solo cinco años.

China también mantiene su dominio en las cadenas de suministro de vehículos eléctricos, representando más del 80 % de la producción de celdas de batería en 2025 y cuotas aún mayores en la producción de materiales clave para baterías.