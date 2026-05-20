Deporte recuerda a desaparecidos en dictadura uruguaya con la presencia de Óscar Tabárez

En el marco de una nueva Marcha del Silencio, la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos compartió un video en el que resaltó que la memoria "es el deporte de los derechos humanos".

El cortometraje mostró la relación que cada una de las personas recordadas tenían con el deporte.

Allí, Tabárez homenajeó a Adalberto Soba, secuestrado en Buenos Aires, a sus 31 años, y aún desaparecido.

"Adalberto Soba fue futbolista. Salió campeón de la divisional extra de la Asociación Uruguaya de Fútbol en 1968. Defendiendo al Club Atlético Artigas fue titular en 12 partidos", recordó el entrenador que guió a Uruguay a la obtención de la Copa América en 2011.

La historia la siguieron los actuales jugadores de Peñarol Lucas Hernández y Washington Aguerre, quienes detallaron que Soba jugó en 1969 un encuentro previo a otro que disputó Peñarol por la Copa Libertadores y que siete años más tarde fue secuestrado.

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En tanto, la atleta Sofía Bauseo y la jugadora de balonmano Leticia Schinca recordaron a Ada Margaret Burgueño, detenida en Argentina el 20 de agosto de 1977.

Por su parte, el capitán del equipo de baloncesto del Club Nacional de Football Patricio Prieto y el exfutbolista del Tricolor Mauricio Pereyra homenajearon a Antonio Omar Paitta, un hincha del club detenido en septiembre de 1981.

Finalmente, el futbolista Ezequiel Mechoso recordó a Alberto Mechoso, su abuelo, capturado en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976.

"Son historias que no quedaron en el pasado, que no vamos a soltar. Son personas a las que seguimos buscando", apuntó en el video el exfutbolista Álvaro Fernández, mundialista con Uruguay en Sudáfrica 2010.

Por otra parte, Peñarol emitió un comunicado este miércoles en el que apuntó que el 20 de mayo levanta alto "la bandera de los derechos humanos" y acompaña a las familias de los desaparecidos "en su lucha inclaudicable por encontrar a sus seres queridos".