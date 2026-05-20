El foro de la Juventud abre en Brasilia su segunda jornada de debates sobre la democracia

Durante la sesión de apertura, el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Brasil, Claudio Providas, animó a los jóvenes a debatir y sobre todo a "participar" en la política frente la "apatía" creciente que se refleja en las encuestas.

El foro, organizado por el PNUD con el apoyo de la Agencia EFE, reúne a un centenar de jóvenes preocupados con el estado de la democracia.

En esta segunda jornada, los jóvenes tendrán la oportunidad de plantear directamente sus preguntas e inquietudes a expertos y autoridades, entre ellos el diputado Rodrigo Rollemberg, la senadora y exjugadora de la selección brasileña de voleibol Leila Barros.

El encuentro, que se puede seguir en vivo por los canales de EFE, también va a dar espacio a las voces de jóvenes de otros países de América Latina, que participarán mediante vídeos enviados especialmente para el foro para plantear su visión sobre el futuro de las instituciones democráticas en la región.

El foro concluirá con la presentación de una carta abierta que resumirá las principales preocupaciones de la juventud y plantará una serie de propuestas orientadas a fortalecer la participación ciudadana y mejorar la calidad de la democracia en América Latina.