El Salvador registra 10 feminicidios entre enero y mayo, según una ONG de mujeres

De acuerdo con datos actualizados este miércoles por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), el 40 % de los casos fueron perpetrados por parejas de las víctimas y el otro 60 % por "otros agresores".

Estos datos evidencian, según la ONG, "que la violencia letal contra las mujeres en El Salvador no se limita al ámbito familiar o íntimo, sino que se extiende a otras relaciones de confianza y entornos comunitarios".

Las estadísticas de la ONG son elaboradas por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres a partir del análisis de la información en medios de comunicación locales, ya que las instituciones salvadoreñas han puesto bajo secreto o niegan el acceso a datos de violencia, incluida la información sobre muertes violentas de mujeres.

La organización puntualiza que cuatro de los diez hechos fueron perpetrados en el occidental departamento de Santa Ana (este) y tres en San Salvador (capital), mientras que el resto sucedió en las localidades de La Libertad (centro), Cabañas (centro) y Usulután (oeste).

Ormusa señala que "la ausencia de reportes en otros departamentos no necesariamente significa ausencia real de feminicidios y puede haber subregistro, menor cobertura mediática o clasificación distinta de los casos por parte de las autoridades".

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Además, la ONG agrega que los casos registrados, la mayoría cometidos con arma blanca, incluyen víctimas de distintos rangos de edad, predominando mujeres adultas de entre 26 a 40 años.

Subraya que aunque la cifra de feminicidios reflejó una reducción de un 33 % en 2025 en comparación con 2024, sigue siendo urgente fortalecer las acciones de protección y la detección temprana de situaciones de alto riesgo que permita a las autoridades actuar antes de que ocurran estas muertes por razón de género.

El año pasado se reportaron 26 hechos, frente a los 38 registrados en 2024, siendo agosto el mes más violento con 8 asesinatos, y del total de casos el 52 % fue cometido por las parejas o exparejas de las víctimas.