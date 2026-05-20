España y Paraguay estrenan una película sobre el problema de la trata y el abuso infantil

El ministro paraguayo de la Niñez y la Adolescencia, Walter Emilio Gutiérrez Cabrera, explicó que esta acción, con la que quieren captar la atención de la sociedad, en especial, de los jóvenes, se enmarca dentro de un plan más amplio para "luchar contra esta lacra".

Durante la presentación, el embajador español en Misión Especial para la Cooperación Iberoamericana, Jorge Mijangos, calificó esta acción como "un proyecto bonito y profundo" que pretende abrir los ojos de la sociedad con una pieza audiovisual que "no es cómoda y está llamada a golpear las conciencias para recordarnos que este tema es una prioridad".

La película narra la historia de Sandra, una niña que vive en una zona rural y cuya madre la envía a vivir a la ciudad con un familiar, con la promesa de que allí podrá estudiar y estar junto a su prima de la misma edad.

Sin embargo, las promesas no se cumplen y Sandra es víctima de 'criadazgo' y de abusos por parte de su tío; al mismo tiempo, su prima Micaela conoce a un chico por redes sociales y éste las engaña para huir de ese ambiente y viajar a España.

Así, ambas menores caen en una mafia de trata de personas y prostitución que se aprovecha de su vulnerabilidad y las fuerza a trabajar en un burdel clandestino, del que solo logran salir gracias a un operativo policial entre ambos a países.

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En su regreso a Paraguay, la protagonista se traslada a un centro de atención en el que recibe ayuda psicológica y se pregunta a sí misma: "Ahora a empezar de nuevo, pero cómo, dónde, y, sobre todo, con qué cuerpo y con qué alma".

Gutiérrez Cabrera aseguró, en una entrevista con la Agencia EFE, que esa es "una frase muy fuerte", de forma que les llevó a centrar los esfuerzos en la prevención y en la restitución de los derechos a las víctimas.

En este sentido, ensalzó la labor del Ñasaindy, el primer centro paraguayo de protección integral para niñas y adolescentes víctimas de trata, en el que han tratado a más de 100 personas en los dos años que lleva abierto con una atención personalizada 24 horas al día.

Según un informe elaborado por el Ministerio Público con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el perfil de víctimas por abuso y trata de personas es en un 76 % mujeres y en un 50 % menores de 18 años.