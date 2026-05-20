Italia avisa a Israel de posibles acciones en sede europea tras vejaciones a la Flotilla

Las imágenes, publicadas por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, muestran a varios activistas retenidos en el puerto de Ashdod, en el sur del país, arrodillados, esposados y con la cabeza pegada al suelo, mientras el ministro sonríe y ondea una bandera israelí.

Por orden del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, el secretario general de la cancillería, Riccardo Guariglia, convocó este miércoles al embajador israelí en Roma, Jonathan Peled, para trasladarle la "firme protesta" del Ejecutivo de Giorgia Meloni.

"Se ha destacado, tal y como ya había adelantado el ministro Tajani, que el Gobierno italiano se reserva el derecho de evaluar las medidas políticas más adecuadas que deban adoptarse, incluso en el ámbito europeo", según un comunicado del Ministerio de Exteriores italiano.

Durante el encuentro, Guariglia reiteró la "inaceptabilidad" del trato dispensado a los activistas, especialmente teniendo en cuenta que "no estaban armados ni tenían intenciones violentas".

Además, el responsable diplomático italiano subrayó que "la gravedad de la intervención ocurrida en aguas internacionales" y expresó una "fuerte indignación" por las imágenes difundidas en las últimas horas.

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Asimismo, Italia pidió la "inmediata liberación y el rápido regreso a Italia" de todos los ciudadanos italianos aún retenidos.

La polémica estalló cuando Ben Gvir publicó un vídeo de su visita al puerto de Ashdod (sur de Israel), donde permanecen hacinados bajo el sol parte de los 430 activistas interceptados.

En la grabación se ve al ministro sonriente, ondeando una bandera y diciendo "¡Bienvenidos a Israel!", mientras a sus pies decenas de manifestantes están arrodillados, esposados y con la cabeza pegada al suelo.

La respuesta de los líderes italianos fue inmediata. Giorgia Meloni y Antonio Tajani reaccionaron de forma conjunta exigiendo "disculpas por el trato reservado a estos manifestantes y por el total desprecio mostrado hacia las explícitas peticiones del Gobierno italiano", calificando las imágenes de "inadmisibles" y el trato de "lesivo para la dignidad de la persona".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia aseguró que sigue el caso "con la máxima atención" y en constante contacto con su embajada en Tel Aviv y con las autoridades israelíes para garantizar la asistencia a los coonacionales y favorecer "su más rápido regreso en seguridad".