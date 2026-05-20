James Murdoch comprará parte de Vox Media y controlará la revista New York

Murdoch asumirá el control de una de las dos nuevas compañías en las que se dividirá el grupo, según un correo electrónico interno del consejero delegado de Vox Media, Jim Bankoff, al que ha tenido acceso The Washington Post.

Por un lado estará la compañía propiedad de Murdoch, que también estará dirigida por Bankoff e incluirá la revista New York, Vox.com y su red de pódcast, entre los que destacan 'Pivot', de Kara Swisher, y Scott Galloway y 'Where Should We Begin', de Esther Perel.

Por otro lado, quedarán las marcas de medios que Vox Media no traspasa a Murdoch, como son Eater, Popsugar, SB Nation, The Dodo y The Verge, en una segunda compañía que dirigirá el presidente de Vox Media, Ryan Pauley.

"Separarnos en dos compañías distintas es la mejor manera de preparar a nuestras marcas, programas, negocios, talentos y equipos para seguir liderando y prosperando en el cambiante panorama de los medios", escribió Bankoff.

El consejero delegado anunció en su mensaje que el acuerdo se cerrará en un plazo de cuatro a seis semanas.

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De confirmarse, esta será la mayor adquisición de James Murdoch desde el acuerdo familiar que repartió el imperio mediático de Rupert Murdoch entre sus hijos.

Este pacto zanjó años de tensiones internas y procesos legales entre los hijos del magnate, de 95 años, por el control de medios como Fox News y News Corporation, propietaria de The Wall Street Journal.

El acuerdo consolidó a Lachlan Murdoch como heredero al frente del grupo, mientras que James se desvinculó de los principales activos informativos de la familia, pero ahora vuelve al primer plano mediático al intenrar hacerse con parte de uno de los principales grupos de medios digitales de Estados Unidos.