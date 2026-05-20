Los jóvenes piden que se garantice la alfabetización mediática como materia obligatoria

Este es uno de los puntos principales de la Carta de la Juventud por el Futuro de la Democracia, un documento político consensuado durante las dos jornadas de debate que conformaron el foro ‘Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud’, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de EFE.

La declaración de Brasilia, cuya versión final aún está en proceso de revisión, coloca especial énfasis en que los Estados deben regular las plataformas digitales para garantizar la transparencia algorítmica y la responsabilización por la amplificación de contenidos falsos.

Asimismo, recomienda a la sociedad que las familias, escuelas y organizaciones de la sociedad civil promuevan activamente una cultura de “responsabilidad informacional” y reconoce a la desinformación como una amenaza concreta a la democracia y a la vida de las juventudes.

El documento, conformado por cien personas, entre jóvenes y organizaciones de la sociedad civil presentes en Brasilia, cuenta con cinco recomendaciones dirigidas a los Gobiernos.

Otro de los puntos exige que el Estado trate la violencia contra jóvenes mujeres, negros, indígenas y minorías sexuales como una "crisis estructural", lo que debe resultar en la implementación de políticas públicas, incluyendo la formación continua de los cuerpos de policía.

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También reclama la creación de mecanismos permanentes y vinculantes de participación juvenil, garantizando que las juventudes ocupan un "espacio efectivo" en los lugares de toma de decisiones.

De forma paralela, se pide que se garantice el trabajo digno y el disfrute de tiempo libre, para que los jóvenes puedan ejercer plenamente sus derechos ciudadanos.

El último punto pide que las autoridades lleven servicios públicos a todo el territorio, incluyendo territorios tradicionales, periferias de zonas urbanas y zonas rurales, y que se tomen medidas urgentes para que la crisis climática se considere una agenda prioritaria en los territorios más vulnerables.

La Carta de la Juventud por el Futuro de la Democracia fue consensuada por un centenar de jóvenes presentes en los debates de Brasilia y será publicada en los próximos días, como una carta abierta dirigida a las autoridades.

El encuentro ‘Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud’ ha reunido a jóvenes brasileños de diferentes orígenes y, a través de participación por video, a jóvenes de toda América Latina, con el objetivo de debatir sobre los desafíos de la democracia y de la participación juvenil en la política.