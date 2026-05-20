Machado confía en que Venezuela y Cuba serán libres "muy pronto" y agradece a Trump

En un mensaje en X por el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido democráticamente en el país insular, Machado expresó que, tras 67 años de "brutal tiranía castrocomunista soplan vientos de libertad por todo el continente", y aseguró que la "misma fuerza que emerge indetenible en Venezuela, también se abre camino en Cuba".

"Hago llegar toda mi fuerza a nuestros hermanos cubanos y a todos los pueblos que luchan contra la opresión", escribió la exdiputada, quien respondió a una publicación del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la misma red social, donde el alto funcionario llamó a construir una "nueva Cuba" fuera del control de las élites militares y con una renovada relación con Washington.

Para Machado, el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, a "la soberanía popular de Cuba resuena en Venezuela".

"A los cubanos les digo: Venezuela entiende su dolor y comparte su esperanza. Su lucha es la nuestra. Nuestro agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos por su compromiso con la lucha contra las dictaduras en la región", agregó la opositora.

Rubio, quien publicó un mensaje en vídeo de unos cinco minutos, insistió en que "la verdadera razón" por la que los cubanos "no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares" y acusó al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, de enriquecerse mientras el pueblo sufre.

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También advirtió que cuando acabó el subsidio de petróleo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por Washington en enero, la élite militar compra combustible para su uso particular mientras pide "sacrificios", aunque sin hacer alusión a la orden de Trump de impedir la llegada de crudo al país.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, tachó de "vocero de intereses corruptos y revanchistas" a Rubio, quien "repite su libreto mendaz e intenta culpar al Gobierno de Cuba por el daño despiadado que provoca el Gobierno de EE.UU.".

Trump descartó este miércoles que vaya a protagonizar una "escalada" con Cuba e informó que "pronto" hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que Washington impuso a la isla.