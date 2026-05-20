Sánchez pedirá a la UE sanciones para el ministro de Seguridad Nacional israelí

Sánchez, en un mensaje en su cuenta de la red social X, señaló que esas imágenes son inaceptables. "No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos", dijo.

El dirigente español recordó que en septiembre del año pasado anunció la prohibición de acceso a España de este ministro israelí, y avanzó que ahora el país va a impulsar en Bruselas que estas sanciones se eleven a escala europea de manera urgente.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores ya había convocado este miércoles a la encargada de negocios israelí en Madrid, Dana Erlich, para protestar por lo que considera un trato "monstruoso, indigno e inhumano" que las autoridades israelíes están dando a los activistas de la nueva flotilla a Gaza.

Ben Gvir visitó hoy el puerto de Ashdod, donde se encuentran los en torno a 430 activistas detenidos en aguas internacionales mientras navegaban rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

La reacción del Ministerio y de Sánchez es consecuencia de la difusión de un vídeo en el que puede verse al ministro sonriente dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos mientras están arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo, algunos de ellos hacinados bajo el sol.