Soldado colombiano muere en un ataque con drones perpetrado por disidencias de las FARC

"Tropas de la Décima Novena Brigada, que realizaban operaciones militares de estabilidad en el sur de Bolívar, fueron objeto de ataques con drones acondicionados con artefactos explosivos", explicó el Ejército en un comunicado.

Como consecuencia del ataque, el soldado Óscar Enrique Palacios falleció y otro uniformado quedó herido.

El Ejército reportó un segundo hecho, ocurrido en el municipio del Arena, también en Bolívar, en el que dos suboficiales y dos soldados quedaron heridos a causa de una explosión atribuida a integrantes del grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Aunque su condición médica es estable y las heridas no revisten gravedad, los militares serán evacuados a un centro hospitalario en la ciudad de Bucaramanga (Santander)", detalló la información.

El Ejército rechazó el empleo de estos "métodos ilícitos de guerra", los cuales constituyen una "flagrante infracción" al derecho internacional humanitario y una violación de los derechos humanos.

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Estos hechos suceden a menos de 24 horas del asesinato de un subteniente del Ejército, en un ataque con explosivos lanzados desde drones por presuntos integrantes del bloque Jaime Martínez, una disidencia de las antiguas FARC, en una zona rural del departamento del Cauca.

Como consecuencia de la acción armada fue asesinado el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero y seis soldados profesionales resultaron heridos, quienes recibieron atención inicial por parte de enfermeros militares y posteriormente fueron evacuados a un centro médico de la región.