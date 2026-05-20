Ucrania refuerza su frontera con Bielorrusia en medio de ejercicios militares de Rusia

Así lo anunció el portavoz del Servicio de Fronteras de Ucrania, Andrí Demchenko, quien explicó que el refuerzo de la frontera consistirá en la expansión de las fortificaciones y la colocación de más minas.

“Estos trabajos se llevan a cabo a lo largo de toda la frontera con Bielorrusia. Son más de mil kilómetros desde la región de Volinia a la de Cherníguiv”, dijo en alusión a las dos regiones del norte de Ucrania entre las que se extiende esa frontera.

Además de denunciar los ejercicios militares con sistemas para armamento nuclear, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha advertido en los últimos días sobre supuestas presiones rusas a Minsk para que Bielorrusia se sume activamente a la agresión de las fuerzas del Kremlin a Ucrania.

Tanto Ucrania como Rusia, que ha visto empeorar en las últimas semanas el rendimiento de sus defensas aéreas y sus tropas en el frente, han recurrido a operaciones transfronterizas sorpresa para debilitar al enemigo en anteriores fases de esta guerra.