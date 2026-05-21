Arabia Saudí conecta puertos de Yeda, en mar Rojo, con Omán y Yibuti ante crisis de Ormuz

Este nuevo servicio de carga, lanzado por la empresa Greta Shipping, contará con una capacidad de unos 1.730 contenedores estándar, dijo la autoridad portuaria en un comunicado, donde indicó que este paso sirve para "reforzar la conectividad marítima" entre Arabia Saudí y "los diferentes puertos del mundo".

Además, pretende "facilitar el movimiento de las exportaciones e importaciones nacionales", cuyo flujo ha sido gravemente afectado por el bloqueo de Ormuz tras el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

La nota indicó que esta nueva ruta de carga pretende "apoyar el movimiento del comercio internacional" para convertir al país árabe -que ocupa gran parte de la península Arábiga y tiene acceso al mar Rojo y al golfo Pérsico- en un "centro logístico mundial y un eje para conectar los tres continentes".

Mawani recordó que el Puerto Islámico de Yeda es uno de los mayores del mar Rojo, ya que cuenta con 62 muelles, una zona de servicios logísticos, un sistema directo de transporte y varias plataformas para el traslado de contenedores.

La autoridad portuaria ha lanzado desde el estallido de la crisis de Ormuz un total de 20 servicios de transporte marítimo, entre ellos uno anunciado recientemente que conecta los puertos saudíes de Yanbu y Yeda, en el mar Rojo, con Ain Sokhna (Egipto) y Aqaba (Jordania).

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A principios de mes, la naviera MSC lanzó una nueva ruta que conecta Europa con Oriente Medio a través de Arabia Saudí y que evita Ormuz: los buques procedentes del mar Mediterráneo ingresarán por el canal de Suez al mar Rojo y, de ahí, su contenido será transportado por tierra hasta diferentes países del golfo Pérsico.

Según la agencia de noticias oficial saudí SPA, el servicio conecta el puerto de Yeda con otros europeos como Gdańsk (Polonia), Bremerhaven (Alemania), Amberes (Bélgica), Valencia, Barcelona y Gioia Tauro (Italia), con una capacidad de hasta 16.000 contenedores estándar.

Además, el reino árabe -el mayor exportador de petróleo del mundo- está transformando también su infraestructura terrestre para mejorar el transporte de mercancías por carretera y raíl.